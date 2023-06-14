Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talas ilçesinde bir vatandaş, arazide uçma güçlüğü çeken kerkenez buldu.

İhbar üzerine görevlilerce teslim alınan kanadından yaralı kuş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veteriner hekime götürüldü.

Tedaviye alınan kerkenez, uçma yetisi kazandığında doğal yaşam alanına bırakılacak.