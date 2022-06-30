Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedaviye alındı.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedaviye alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan yaralı atmacayı ve Kocasinan ilçesinde yaralı bulunan yavru kerkenezleri, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekimlere teslim etti.

Yaralı kuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title