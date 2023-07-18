Kayseri'de yapılan operasyonda 10 şahıs hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik 15 ayrı adreste, 25 ekip 80 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şahıs yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik 15 ayrı adreste, 25 ekip 80 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şahıs yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ