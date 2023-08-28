Kayseri'de yapılan çalışmalarda binlerce kişi sorgulandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 bin 443 kişi sorgulandı. Çalışmalarda aranan şahıslar yakalandı ve suçlar aydınlatıldı.

Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 14 bin 443 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru sağlama adına 21-27 Ağustos tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 14 bin 443 şahıs ve 5 bin 775 araç sorgulandı. 19 aranan şahıs yakalanırken, 38 faili meçhul olay aydınlatıldı. 31 faili firar şahıs yakalanırken, 19 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda; 1 tabanca, 3 av tüfeği, 13 fişek ve 4 bıçak ele geçirildi. - KAYSERİ