Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında 10 Nisan'da çıkan yangında ölen 5 yaşındaki E.C'nin annesi Ş.C. de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Anne Ş.C'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title