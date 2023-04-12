Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında 10 Nisan'da çıkan yangında ölen 5 yaşındaki E.C'nin annesi Ş.C. de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Anne Ş.C'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.