Kayseri'de yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de öldü

KAYSERİ'de, 11 katlı apartmanın 6'ncı katında önceki gün çıkan yangında ölen Eylül Canyakar'ın (5) yaralı annesi Şerife Canyakar (30) da bugün yaşamını yitirdi.

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Aksiyum Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 6'ncı katında, 10 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyüp evi kapladığı yangında, dairedeki Eylül Canyakar hayatını kaybetti. Yangında anne Şerife Canyakar ile oğlu Hacı Mehmet Canyakar da yaralandı.