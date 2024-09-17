Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de AFAD tarafından düzenlenen yangın senaryolu tatbikatta 482 personel görev aldı. Ali Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikat, afetlere hazırlık amacıyla yapıldı.

KAYSERİ'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ali Dağı'nda 482 personelin katıldığı, 'yangın' senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad'ın koordinesinde Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda yangın senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Ali Dağı'nda yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Tatbikata, kentte görevli 25 kurum ile eğitim almış 6 sivil toplum kuruluşu ve AFAD gönüllüleri katıldı. Tatbikat gereği yangında mahsur kalan bir kişi ve bazı hayvanlar kurtarıldı. Tatbikatı takip eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de her çeşit afete hazırlıklı olabilmek için arkadaşlarımız sürekli teyakkuz halindeler. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz hem diğer kamu kurumlarımız, belediyelerimiz aynı zamanda arama kurtarmayla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız sürekli iletişim halinde teyakkuz halinde çalışmaktalar. Deprem gibi büyük afetlere, sellere, orman yangınlarına, yani toplumumuzu yaralayan vatandaşımızın kaybolmasına yol açabilecek her türlü afete karşı hazırlıklı olma adına çalışmalarına devam etmekteler. İşte bugün de bu kapsamda 25 kamu kurumumuz, 6 sivil toplum kuruluşumuz el ele vererek Ali Dağı'nda bir yangın tatbikatı yaptılar. Burada 482 arama kurtarma çalışanı hem arama kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. 46 tane de araç katıldı dedi. Tatbikatın amacına değinen Vali Çiçek, Bütün arkadaşlarımız öncesinden ne yapacaklarını bilmeleri adına, zaman kaybetmeme adına, antrenmanlı oldukları alana hemen gelerek yerlerini aldılar. Hem ormanın içerisinde kalan tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşımızı hem de hayvanları kurtardılar. Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız, bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın buna önden hazırlıklı olması diye konuştu.

Haber-Kamera Furkan KAVUKLU KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum Güvenlik Kayseri Güncel Sağlık Yaşam AFAD AFAD

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var?
title