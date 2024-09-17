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Kayseri'de Yangın Senaryolu Tatbikat Gerçekleştirildi

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Kayseri'de AFAD tarafından düzenlenen yangın senaryolu tatbikata 482 personel katıldı. Tatbikat, Ali Dağı'nda gerçekleştirildi ve çeşitli kurumlar ile sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Vali Gökmen Çiçek, tatbikatın amacını afetlere hazırlık olarak açıkladı.

KAYSERİ'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ali Dağı'nda 482 personelin katıldığı, 'yangın' senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad'ın koordinesinde Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda yangın senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Ali Dağı'nda yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Tatbikata, kentte görevli 25 kurum ile eğitim almış 6 sivil toplum kuruluşu ve AFAD gönüllüleri katıldı. Tatbikat gereği yangında mahsur kalan bir kişi ve bazı hayvanlar kurtarıldı. Tatbikatı takip eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de her çeşit afete hazırlıklı olabilmek için arkadaşlarımız sürekli teyakkuz halindeler. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz hem diğer kamu kurumlarımız, belediyelerimiz aynı zamanda arama kurtarmayla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız sürekli iletişim halinde teyakkuz halinde çalışmaktalar. Deprem gibi büyük afetlere, sellere, orman yangınlarına, yani toplumumuzu yaralayan vatandaşımızın kaybolmasına yol açabilecek her türlü afete karşı hazırlıklı olma adına çalışmalarına devam etmekteler. İşte bugün de bu kapsamda 25 kamu kurumumuz, 6 sivil toplum kuruluşumuz el ele vererek Ali Dağı'nda bir yangın tatbikatı yaptılar. Burada 482 arama kurtarma çalışanı hem arama kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. 46 tane de araç katıldı" dedi.

Tatbikatın amacına değinen Vali Çiçek, "Bütün arkadaşlarımız öncesinden ne yapacaklarını bilmeleri adına, zaman kaybetmeme adına, antrenmanlı oldukları alana hemen gelerek yerlerini aldılar. Hem ormanın içerisinde kalan tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşımızı hem de hayvanları kurtardılar. Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız, bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın buna önden hazırlıklı olması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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