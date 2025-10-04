Haberler

Kayseri’de Yangın, Patlıcan ve Biber Közleyen Kişi Nedeniyle Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde patlıcan ve biber közleyen bir kişinin neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını 2 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

KAYSERİ'de Ali Dağı'ndaki otluk arazide patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki otluk arazide iddiaya göre; patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına yol açtı. Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. TOMA'nın da kullandığı yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, incelemede patlıcan ve biberlere rastlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.