Kayseri'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangın sonucu bir müstakil evde çatının bir bölümü çökerek ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel