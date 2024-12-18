Kayseri'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.