Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri arasında kritik görüşme
Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Cevdet Yılmaz'dan Suriye'deki Kürtlere ilişkin dikkat çeken mesaj
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama
Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı

Kayseri'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangın sonucu bir müstakil evde çatının bir bölümü çökerek ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
img

Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
img

Rihanna konserde göğsünü açıp imzalattı
img

Transfer yattı! İşte sebebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece!
ABD: Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda endişelerini anlıyoruz
ABD'den dikkat çeken PKK çıkışı: Türkiye'nin endişesini anlıyoruz
SGK Uzmanı Murat Bal, asgari ücrette net rakamı verdi!
SGK Uzmanı Murat Bal, asgari ücrette net rakamı verdi!
Yangında hayatını kaybeden genç, 20 gün önce işe başlamış
24 yaşındaki genç yanarak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın 5 yıllık eşi Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı
Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş hakkında flaş hamle
İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada
İki arkadaşın feci ölümü kamerada

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler CANLI izle! 18 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 6. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Aralık Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Aralık Sincan, Yenimahalle, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara Zuhal öldü mü, Bergüzar Korel diziden ayrılıyor mu? Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Aralık Yıldırım, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 18-19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.