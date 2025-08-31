Kayseri'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Cadde'de hırdavat malzemeleri satan iş yerinde çıkıp, yanında bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
