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Kayseri'de Yangın: İki Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'de Yangın: İki Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana gelen iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Alt katı kahvehane olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ve vatandaşların yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Hacı Baba LALE-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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