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Kayseri'de yangın çıkan evde hasar oluştu

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yavuzlar Mahallesi Balcı Sokak'ta 4 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, hasara yol açtı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Yangın, Balcı, Güncel, Haberler

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