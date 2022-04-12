Kayseri'de yangın çıkan evde hasar oluştu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yavuzlar Mahallesi Balcı Sokak'ta 4 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, hasara yol açtı.