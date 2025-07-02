Kayseri'de Yangın: 6 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de Yangın: 6 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, üst katta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüyerek diğer odalara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, içerideki kişilerle birlikte dumandan etkilenenleri ambulanslarda tedavi etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara sıçradı.

Alev ve yoğun duman nedeniyle 6 kişi binada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride kalan 6 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.