Kayseri'de Yangın: 4 Çocuk dahil 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Yangın: 4 Çocuk dahil 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 14 katlı bir binanın 13'üncü katında çıkan yangında 4'ü çocuk toplam 8 kişi duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik panosundan çıktığı iddia edildi. İtfaiye, mahsur kalan 25 kişiyi ve evcil hayvanları tahliye etti.

4'Ü ÇOCUK, 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kayseri'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırılırken, diğerlerine ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında mahsur kalan evcil hayvanların da itfaiye tarafından çıkarıldığı belirtildi.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKMIŞ

Öte yandan yangının binadaki elektrik panosundan çıktığı iddia edildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye binanın içinde inceleme yaptı. İncelemede panoda yanan kablolar kameraya yansıdı. Diğer yandan bir vatandaşın kedisiyle birlikte merdivenlerden indiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.