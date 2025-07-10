Kayseri'de 'Yan Bakma' İle Çıkan Kavgada 1 Kişi Öldü, 6 Sanığın Yargılanmasına Devam

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Maktul H.K'nin annesi N.A. beyanında, diğer sanıkların da tutuklanmasını isteyerek, "Oğlum toprağın altına girdi. 9 aydır ölüyüm. Onlar da ömür boyu çıkmasınlar istiyorum." dedi.

Baba B.K. ise oğlunun olay gecesi bir mekana yemeğe gittiğini, 6 kişilik çetenin saldırısında öldürüldüğünü söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten B.K, tüm sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşmada, 5 tanık dinlendi.

Mahkeme başkanının tanık beyanlarına ilişkin söz verdiği sanık A.E.Ü. ise diyeceği bir şey olmadığını ifade ederek, beraatini ve tahliyesini istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.E.Ü'nün tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre 13 Ekim 2024'te, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yemek yiyen H.K. (20) ve K.D'ye (22) çıkışta, karşı taraf "ne bakıyorsunuz" diyerek sataşmıştı.

Çıkan bıçaklı kavgada H.K. ve K.D. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgiyi gözaltına alınan 6 şüpheliden A.E.Ü. tutuklanmıştı.