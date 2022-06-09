Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu - Haberler

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Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

Kayseri'de yamaç paraşütü sporcuları, polis ekiplerinin etkinliğinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) farkındalığı için pankartla uçuş yaptı.

Kayseri'de yamaç paraşütü sporcuları, polis ekiplerinin etkinliğinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) farkındalığı için pankartla uçuş yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki etkinlikte sporcular, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Komiser Yardımcısı Çilem Coşkun, daha fazla vatandaşın KADES konusunda dikkatini çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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