Kayseri'de Yağma Suçundan İki Firari Yakalandı

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Kayseri'de 'yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "yağma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. ile 12 yıl 1 ay hapis cezası olan G.B'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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