Kayseri'de Yağma Suçundan İki Firari Yakalandı
Kayseri'de 'yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de "yağma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. ile 12 yıl 1 ay hapis cezası olan G.B'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel