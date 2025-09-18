Haberler

Kayseri'de Yağma Suçundan Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki B.Y. ve 35 yaşındaki H.B. yakalandı. Suç önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kocasinan ve Melikgazi suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (31) ile H.B. (35) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

