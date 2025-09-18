Kayseri'de Yağma Suçundan Aranan İki Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki B.Y. ve 35 yaşındaki H.B. yakalandı. Suç önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, haklarında "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kocasinan ve Melikgazi suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (31) ile H.B. (35) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel