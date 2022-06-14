Kayseri'de yağış etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Turan Bulut - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de yağış etkili oldu Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun telef oldu Kayseri'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kayseri'de yağış etkili oldu

Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun telef oldu

KAYSERİ - Kayseri'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu. Develi ilçesinde yollar göle dönerken, Yeşilhisar ilçesinde ise sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun ise telef oldu.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Develi ilçesinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı köylerde de yollar gölete dönerken, yollardan taşan yağmur suları vatandaşların bahçesini doldurdu.

Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı

Öte yandan Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 2 çoban suya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda sele kapılan 2 çoban kurtarılırken 60 koyun ise telef oldu.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title