Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Ağır Yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta yerde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu ve bıçakla yaralandığını belirledi.

Kayseri Devlet Hastanesine sevk edilen A.H'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.