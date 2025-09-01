Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Ağır Yaralı

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Ağır Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanan Suriye uyruklu A.H. hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralı için polis, faillerin yakalanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta yerde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu ve bıçakla yaralandığını belirledi.

Kayseri Devlet Hastanesine sevk edilen A.H'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
