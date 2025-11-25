Haberler

Kayseri'de Voleybol Turnuvasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'de bir voleybol turnuvasında taraftarlar arasında çıkan tartışma, salon dışında bıçaklı kavgaya dönüşerek 3 öğrencinin yaralanmasına yol açtı.

KAYSERİ'de liseler arası voleybol turnuvasında çıkıp, salon dışına taşan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda 2 lise arasında oynanan voleybol turnuvası karşılaşmasında tribünde taraftar öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma, salonun dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., Ü.G. ve M.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı Polis şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
