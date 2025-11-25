Kayseri'de Voleybol Turnuvasında Bıçaklı Kavga: 3 Öğrenci Yaralandı
Kayseri'de liseler arası voleybol turnuvasında tribünlerdeki öğrenciler arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 öğrenci yaralandı, polis soruşturma başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda 2 lise arasında oynanan voleybol turnuvası karşılaşmasında tribünde taraftar öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma, salonun dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., Ü.G. ve M.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı Polis şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
