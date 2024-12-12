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Kayseri'de Vatman, Raylara Bağlı Köpeği Kurtardı

Kayseri'de Vatman, Raylara Bağlı Köpeği Kurtardı
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Kayseri'de, bir tramvay vatmanı, raylara zincirle bağlanmış köpeği kurtararak büyük bir vicdan örneği sergiledi. Olay, tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de çalışan vatman raylara bağlanan köpeği kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ vatmanı Emirhan Eroğlu, İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na seyir halindeyken Mimarsinan Kavşağı'nda tramvay hattında raylara zincirle bağlanmış köpeği fark etti.

Vatman Eroğlu, acil fren sistemini devreye sokarak tramvayı durdurdu.

Eroğlu, tramvaydan inerek zincirle bağlanmış köpeği, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Köpeğin kurtarılma anı tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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