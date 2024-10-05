Kayseri'de Gastronomi Günleri'nde 1 Ton Sucuk Döner Dağıtıldı
Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Günleri etkinliğinde 1 ton sucuk döner vatandaşlara ikram edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinliğin yüksek katılımı nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, geçmiş yıllarda 1 ton mantı dağıttıklarını hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi alanındaki önemine vurgu yaptı ve şehrin yerel lezzetleri olan sucuk ve pastırmanın değerine dikkat çekti.
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki ' Gastronomi Günleri'ni 2'nci gününde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı. Sucuk dönerleri kesen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Gastronomi Günleri, gerçekten beklentimizin çok üzerinde bir katılımla önem arz ediyor. Geçen sene tek kazanda pişirilen 1 ton mantıyı dağıtmıştık. Bu yıl da 1 ton sucuk döneri dağıtıyoruz. Katkı sağlayan firmalarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize dışarıdan gelen şeflerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri, gerçekten altın çağını yaşıyor. İnşallah seneye daha da geliştireceğiz. Kayseri her zaman pozitif anılmaya değen bir şehir, bunun da kıymetini bilelim. Kayseri denince akla sucuk ve pastırma gelir. Taklitlerinden sakının" dedi.