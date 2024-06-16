Kayseri'de Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda Mezarlıkları Ziyaret Etti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti ve dua etti. Bazı vatandaşlar ise kabirlere su döküp bakımını yaptı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret etti.
Bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıkta,yakınlarının kabirlerini ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim dua etti.
Bazı vatandaşlar ise kabirlere su döküp, bakımını yaptı.