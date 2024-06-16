Kayseri'de Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda Mezarlıkları Ziyaret Etti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret etti.

Bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıkta,yakınlarının kabirlerini ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim dua etti.

Bazı vatandaşlar ise kabirlere su döküp, bakımını yaptı.