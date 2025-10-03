Haberler

Kayseri'de Vatandaşlar, İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını protesto etti. Tekbirler ve sloganlarla yapılan gösteride, platform sözcüsü Erdal Ergenç, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu eleştirdi.

Kayseri'de vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirerek, "Katil İsrail" sloganları attı.

Kadınlar, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Bebek katili İsrail", "Benim gündemim Sumud", "Katil ABD" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına konuşan Erdal Ergenç, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için birçok ülkeden sivil ve silahsız gemilerle yola çıkıldığını, Küresel Sumud Filosu'nun bütün dünyanın gözü önünde İsrail tarafından alıkonduğunu ve gönüllülerin gözaltına alındığını söyledi.

Filonun amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu vurgulayan Ergenç, "İsrail, tüm dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Gıda ve eczadan başka bir şey taşımayan gemilere savaş gemisi muamelesi yapılmıştır. Küresel sistem iflas etmiştir. İsrail'e karşı hiçbir uluslararası sözleşme uygulanmamaktadır." diye konuştu.

Ergenç, vatandaşları boykota ve Sumud Filosu'nu gündemde tutmaya davet etti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.