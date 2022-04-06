Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir firmada çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçi H.M.A, yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Bu sırada beton blok H.M.A. ve yanındaki C.A'nın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, H.M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı C.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title