Haberler

Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, uzaklaştırma kararı bulunan kocasının, yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralamasıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Sanık, pişman olduğunu belirtirken, mağdur M.K. da sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşini, yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C, olaydan sonra boşandığı eşi M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, önceki celse verdiği savunmasını tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyetinden tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınmasını talep eden sanık, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki M.K. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı