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Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla ilçede uyuşturucu madde satın alanlar ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Ağcaşar Mahallesi'nde durdurulan bir araçtaki M.Ş'nin iç çamaşırında, K.T'nin de sol ayakkabısında alüminyum folyoya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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