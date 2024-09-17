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Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 28 Gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticareti yapan 28 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 28 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve ruhsatsız silah satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 31 adrese 280 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi. 2 farklı operasyonda 28 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 222 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 fişek ve 18 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Kayseri 3-sayfa Güncel

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