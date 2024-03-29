Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Kadın Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.G. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, uyuşturucu ticareti suçlamasını reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para ceza verdi.

Heyet, sanık hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.