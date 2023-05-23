Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa 8 yıl 9'ar ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis ve 20 biner lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis ve 20 biner lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık A.Ö. ile 2 sanığın avukatları hazır bulundu. Diğer sanık H.G. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Diyecekleri sorulan sanıklardan A.Ö, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü. Uyuşturucu içtiği için pişman olduğunu belirten sanık, "Beni uyuşturucuya bulaştıran sanık H.G'dir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık H.G. ise jandarmanın bulundukları araçta ele geçirdiği sentetik uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklar A.Ö. ve H.G'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis ve 20 biner lira adli para cezası verdi.