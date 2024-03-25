Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.S. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Hukuk Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title