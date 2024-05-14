Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden bir sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan yabancı uyruklu iki sanıktan biri 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Afganistan uyruklu E.S.B. ve iki sanığın avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu Afganistan uyruklu sanık K.M.O. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık E.S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanığın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Sanıklar ise yeminli tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarında birbirini suçlayarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.S.B'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verdi, K.M.O'nun ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.