Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Orhan Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, savunmasında, suçlamayı reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ö'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.