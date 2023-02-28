Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şüpheliler Ç.C, M.T.Ş, A.D. ve A.A'nın Germir Mahallesi'ndeki ev ile araçlarında arama yaptı. Aramada 23 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.C, M.T.Ş. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Firari A.D'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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