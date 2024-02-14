Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.A'nın üst aramasında 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, polisten kaçan şüphelinin kovalamaca sonucu yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.A'nın üst aramasında 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, polisten kaçan şüphelinin kovalamaca sonucu yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.