Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ayrı yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Aynı mahkemede ayrı bir dosyadan yargılanan F.M. ise duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdı.