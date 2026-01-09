Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve adli para cezası

Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan A.T. ve H.U. isimli sanıklara, mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25'er bin lira adli para cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.T. ve H.U. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığa da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis ile 25'er bin lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
