Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 8 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin ifadesine başvuruldu.