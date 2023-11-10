KAYSERİ'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de polisin durdurduğu takside yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 yolcu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K., V.G. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)