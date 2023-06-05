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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Ceza Aldı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Ceza Aldı

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 200'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 200'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar D.D. ve M.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar ise uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, kullanıcı olduklarını öne sürerek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar D.D. ve M.Y'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 200'er lira adli para cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

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