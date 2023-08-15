Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi, üzerlerinde bulunan uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda şahıslarda 1200 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi, üzerlerinde bulunan uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar tarafından temin edilen uyuşturucu maddenin Kayseri genelinde piyasaya sürüleceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Ekiplerin yaptığı fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.B. ve S.Ş.'nin bulunduğu motosiklet Esenyurt Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şahıslarda 1200 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 2 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ