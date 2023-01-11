Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda B.M'yi gözaltına aldı.

Kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, sosyal medya hesabından, "İlimize uyuşturucu madde girmesine izin vermeyeceğiz. Narkotik polisleri yaptığı operasyonda zehir tacirini 300 gram metamfetamin ve 110 adet captagon hapla yakaladı." paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title