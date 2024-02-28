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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü 5 kişi yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında 1 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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