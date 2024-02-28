Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü 5 kişi yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında 1 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.