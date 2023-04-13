Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık K.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık K.Ç'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tahliyesine hükmetti.