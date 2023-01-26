Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi Güncel Haberler Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık M.Ö. ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık M.Ö'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

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