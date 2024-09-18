Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 17 Tutuklama

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve yakalanıp gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 31 farklı adrese 280 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Olcay DÜZGÜN- Kamera: KAYSERİ,