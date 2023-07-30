Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 17 gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 17 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan çalışmalarda 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre son 3 gün içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 295 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 65 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.