Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 17 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.